Одинцовское телевидение выпустило юбилейную передачу вечером 18 ноября в честь 25-летия начала вещания. Гости поздравили журналистов в прямом эфире, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Одинцовское телевидение начало вещание 16 ноября 2001 года. Вечером 18 ноября на канале вышла юбилейная передача. Поздравить коллектив в прямом эфире пришли заслуженная артистка России, руководитель театра «Калинка от Натали» Наталья Бондарева, руководитель школы спортивной акробатики, 11-кратный чемпион мира и Европы Реваз Гургенидзе, директор театрального центра «Жаворонки», главный режиссер Молодежного музыкально-драматического театра «Крылья» Ольга Кобецкая и другие гости.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов также поздравил телеканал. Он отметил, что за 25 лет ОТВ перешло от часа эфира в день к круглосуточному вещанию. Журналисты подготовили тысячи репортажей о строительстве школ и больниц, развитии городов и поселков, достижениях земляков. Они поднимали волнующие жителей вопросы и помогали находить решения сложных проблем.

«С 1 июня 2022 года ОТВ перешло на цифровое вещание, освоило новые способы общения с аудиторией. При этом сохранило главное — внимание к людям, их историям и ежедневным заботам. Для многих жителей канал давно стал привычным и надежным источником новостей о родном округе», — написал Андрей Иванов в своем канале МАХ.

Редакция планирует продолжать развитие. Коллектив уверен, что у телеканала есть большой творческий и технический потенциал, который предстоит реализовать.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность коммуникации с населением, его информирования.

«Я очень надеюсь, что каждая команда на земле и каждый отраслевик прекрасно понимает (важность — ред.) качества коммуникаций, информирования жителей, обсуждения тех или иных проектов — когда мы строим детскую площадку или парк, или новую школу, например, или старую школу капитально ремонтируем», — сказал Воробьев.