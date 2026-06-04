Одинцовским долголетам рассказали, как не попасться на уловки мошенников

В Одинцовской библиотеке №1 состоялась встреча с представителями клуба «Активное долголетие». Перед собравшимися пенсионерами выступила помощник прокурора Ирина Хасанова, которая объяснила, как защитить себя от распространённых схем телефонного обмана, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Мероприятие посетили свыше 30 человек, и каждый из них регулярно использует смартфон и выходит в Сеть. При этом именно люди старшего возраста сегодня особенно уязвимы, поскольку большинство IT-преступлений совершается с помощью простых звонков. В 2025 году на пенсионеров пришлась половина всех подобных инцидентов. Чаще всего злоумышленники выдают себя за работников банков, правоохранительных органов или социальных служб.

Ключевая задача мошенников — проникнуть в личный кабинет на «Госуслугах» или в мобильный банк, чтобы похитить сбережения либо незаконно переоформить недвижимость. Для этого жертве поступает звонок, и под различными предлогами у неё пытаются выманить код из СМС либо заставить изменить пароль. Завладев учётной записью, преступники способны в том числе выпустить электронную подпись от чужого имени.

Если в процессе беседы у вас появились подозрения, безопаснее всего немедленно прервать разговор и набрать официальный номер банка или полиции самостоятельно.