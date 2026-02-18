«Одинцовский техникум» присоединился к акции «Десант Жизни»

ГБПОУ МО «Одинцовский техникум» 16 февраля присоединился к акции «Десант Жизни» по сбору гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Педагоги и студенты образовательного учреждения не остались в стороне и активно включились в это важное и благородное дело: помимо сбора гумпомощи они также участвовали в сопроводительных мероприятиях — плетении маскировочных сетей и создании поздравительных открыток, сообщила пресс-служба администрации Одинцовского городского округа.

Все собранные вещи и поздравительные открытки будут отправлены на фронт. Важно отметить, что участие в акции «Десант Жизни» стало для студентов не только возможностью помочь бойцам, но и важным уроком человечности, патриотизма и единства.

Добавим, что в этот же день в «Одинцовском техникуме» прошли занятия из цикла «Разговоры о важном» на тему «Герой из соседнего двора», приуроченные ко Дню защитника Отечества. В ходе уроков особое внимание уделили подвигам земляков: ребята узнали о тех, кто, не задумываясь, встал на защиту Родины, кто проявил невероятную стойкость и героизм в самых сложных ситуациях.

