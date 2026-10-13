Одинцовский молодежный центр отметил 10-летие

В Одинцово отметили 10-летие молодежного центра. Его историю создавали сотрудники, волонтеры и активисты, для которых центр стал местом новых возможностей, идей и знакомств.

В программу вошли медиакреатив «10 лет за 10 минут», викторина «А ты помнишь?», встречи с активистами разных лет и творческий мастер-класс. Участники вспоминали историю центра, делились впечатлениями и рассказывали о совместных проектах.

«ОМЦ — это важная часть моей жизни, яркие воспоминания, ценный опыт и люди, с которыми нас многое объединяет. Здорово видеть, как центр продолжает развиваться и открывать новые возможности для молодежи», — поделилась Анастасия Назина.

«Десятилетний юбилей — это повод оценить проделанную работу и поблагодарить всех, кто вносит вклад в развитие молодежных инициатив. Желаю ОМЦ новых проектов, достижений и дальнейшего роста!» — отметил Станислав Черненко.

Первый молодежный центр в Одинцово создали в 2016 году под руководством окружной администрации. Он служит площадкой для взаимодействия молодежи и координирует работу культурных учреждений города и организаций, занимающихся досугом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.