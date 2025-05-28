Одинцовские полицейские приняли участие в Дне открытых дверей

сегодня в 14:47

Сотрудники УМВД России по Одинцовскому округу приняли участие в проведении Дня открытых дверей в Учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард», сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Масштабное мероприятие с участием более 10 тысяч курсантов «Гвардейской смены», воспитанников кадетских классов, школьников, а также жителей столицы и Подмосковья прошло в парке «Патриот».

Все желающие смогли посидеть за рулем автомобилей полиции, изучить работу громкоговорящей установки и проблесковых маячков. Кроме того, полицейские рассказали, как наряды полиции реагируют на вызовы и чрезвычайные ситуации.

У посетителей была возможность пообщаться с полицейскими-кинологами и их служебными собаками, а также попробовать себя в роли эксперта-криминалиста.

Эксперты-криминалисты познакомили детей с некоторыми тонкостями своей работы. Полицейские-кинологи рассказали об основных задачах кинологической службы и со своими четвероногими напарниками показали ребятам приемы дрессировки и навыки послушания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.