Одинокую обезьянку Панча избили взрослые сородичи в зоопарке Японии

Молодого орангутана по кличке Панч, обитающего в одном из зоопарков Японии, атаковала более взрослая особь. Нападение произошло в тот момент, когда шестимесячный детеныш, которого ранее бросила мать, мирно сидел и что-то ел. Момент попал на видео, сообщает РЕН ТВ .

Панчу удалось освободиться из хватки агрессора, после того как его протащили по земле несколько раз. После этого он сразу же бросился к мягкой игрушке, изображавшей орангутана, которая служила ему заменой матери, и обнял ее, а затем начал прикрывать себя, когда другие обезьяны стали приближаться.

Панч оказался сиротой после того, как его родная мать отказалась от него в зоопарке Итикавы. Сотрудники учреждения взяли на себя заботу о его вскармливании, а материнское тепло ему заменяла плюшевая игрушка.

Повзрослевшего детеныша переселили в общий вольер, где он столкнулся с травлей со стороны сородичей. Однако со временем другие обезьяны стали обращать на него внимание и даже проявлять ласку — начали обнимать.

