16-летний тигр Амадей заболел в Ленинградском зоопарке

Амурский тигр по кличке Амадей из Ленинградского зоопарка почувствовал недомогание и временно недоступен для гостей, сообщили в зоопарке .

Состояние хищника резко обострилось на протяжении нескольких суток, вследствие чего его переместили из основного павильона в изолированное помещение. Это сделано для создания тихой и комфортной обстановки, необходимой для выздоровления.

По данным администрации зоопарка, в настоящее время ветеринары проводят комплексное обследование возрастного животного. Цель — установить источник заболевания и определить подходящий курс укрепляющего лечения.

Амадей приближается к 17-летнему возрасту, что делает его одним из самых пожилых обитателей зоопарка. В последнее время самочувствие хищника стало ухудшаться. Персонал прикладывает все усилия, чтобы обеспечить большому «коту» максимальный уход и комфорт.

