Одиннадцатиклассница из Балашихи сильно отравилась алкоголем

17-летняя школьница из Балашихи отравилась виски. Алкоголь она пила вместе с одноклассником в его квартире, сообщает SHOT .

Девушка утром зашла в гости к другу и в шутку предложила выпить. На это школьник заявил, что у него есть алкоголь. Ребята выпили по несколько стаканов коктейля виски с колой, а затем решили погулять.

На улице девушке внезапно стало плохо, она с трудом могла дышать. Школьница села на скамейку, а потом начала терять сознание.

На место инцидента вызвали скорую помощь. Медики увезли пострадавшую в филатовскую детскую больницу. У пациентки выявили острое отравление алкоголем, а также сильную интоксикацию.

Старшекласснице оказали помощь, провели профилактическую беседу и передали маме. С ней уже все хорошо.

В отношении пострадавшей правоохранитель составили административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Ей грозит штраф до 1,5 тыс. рублей.