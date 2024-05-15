Одиннадцатиклассник из Ленинского округа победил на Всероссийской олимпиаде по географии

Ученик 11 «а» класса Володарской школы Даниил Горчилин из Ленинского городского округа стал победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии. Подготовиться к успешному результату одиннадцатикласснику помогли учитель Любовь Валерьевна Лебедева и занятия в подмосковном образовательном центре «Взлет», сообщили в пресс-службе администрации Ленинского округа.

«Увлекаться олимпиадами я начал еще в начальных классах, участвовал в таких популярных образовательных проектах как „Кенгуру“ и „Русский Медвежонок“. Они давали возможность проявить себя и поразмыслить над интересными заданиями. Но уже к 8-му классу я понял, что мой любимый предмет — география. Она позволяет сформировать наиболее полную картину мира», — приводятся в сообщении слова Даниила Горчилина.

Уточняется, что в сферу интересов школьника также входят такие дисциплины, как экология, история и обществознание. Но именно в изучении географии молодой человек показывает наибольшие успехи. Так, в 9-м классе он становился победителем регионального этапа олимпиады по этому предмету, а в 10-м классе уже принимал участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады и стал призером.

«Этот результат давал мне право поступить в любой вуз страны без экзаменов, но я решил не останавливаться на достигнутом и в 11-м классе стать победителем. Начал заниматься в региональном центре „Взлет“, усилил подготовку в составе сборной Московской области, и это дало свои плоды, помогло прийти к победе», — рассказал Даниил.

В итоге школьник из Ленинского округа стал лучшим из 300 сильнейших участников со всей страны. После окончания школы парень планирует поступить в Высшую школу экономики и обучаться по направлению «Мировая экономика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.