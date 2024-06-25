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В Реутове в этом году осталось благоустроить 11 из 16 дворов

Общество

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Реутов

В Реутове продолжаются работы по благоустройству дворов. Об этом сообщила пресс-служба главы городского округа Филиппа Науменко.

«На территории городского округа Реутов проводятся работы по замене асфальтового покрытия и бортовых камней на придомовых территориях. Всего в планах в этом году благоустроитть дворы по 16 адресам, пять из них уже завершены и еще 11 дворов приведут в порядок до конца лета», — сообщил главный эксперт отдела благоустройства администрации Реутова Рустам Халиуллин.

Завершены во дворах по адресам:

  • ул. Ашхабадская, д. 21;
  • ул. Комсомольская, д. 7;
  • ул. Советская, д. 6, 8;
  • пр. Мира, д. 13;
  • пр. Мира, д. 17;
  • пр. Мира, д. 29;
  • пр. Мира, д. 31.

Осталось благоустроить до конца летнего периода:

  • пр. Садовый, д. 1;
  • пр. Садовый, д. 3;
  • ул. Гагарина, д. 11;
  • ул. Гагарина, д. 13;
  • ул. Дзержинского, д. 6к2, 7;
  • ул. Дзержинского, д. 8;
  • ул. Комсомольская, д. 18/2;
  • ул. Новая, д. 2;
  • ул. Новая, д. 4;
  • ул. Гагарина, д. 36;
  • ул. Гагарина, д. 38;
  • ул. Советская, д. 10, 12;
  • ул. Строителей, д. 1;
  • ул. Строителей, д. 3;
  • ул. Советская, д. 26-28;
  • ул. Советская д. 30;
  • ул. Мира, д. 39.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.