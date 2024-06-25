В Реутове в этом году осталось благоустроить 11 из 16 дворов

В Реутове продолжаются работы по благоустройству дворов. Об этом сообщила пресс-служба главы городского округа Филиппа Науменко.

«На территории городского округа Реутов проводятся работы по замене асфальтового покрытия и бортовых камней на придомовых территориях. Всего в планах в этом году благоустроитть дворы по 16 адресам, пять из них уже завершены и еще 11 дворов приведут в порядок до конца лета», — сообщил главный эксперт отдела благоустройства администрации Реутова Рустам Халиуллин.

Завершены во дворах по адресам:

ул. Ашхабадская, д. 21;

ул. Комсомольская, д. 7;

ул. Советская, д. 6, 8;

пр. Мира, д. 13;

пр. Мира, д. 17;

пр. Мира, д. 29;

пр. Мира, д. 31.

Осталось благоустроить до конца летнего периода:

пр. Садовый, д. 1;

пр. Садовый, д. 3;

ул. Гагарина, д. 11;

ул. Гагарина, д. 13;

ул. Дзержинского, д. 6к2, 7;

ул. Дзержинского, д. 8;

ул. Комсомольская, д. 18/2;

ул. Новая, д. 2;

ул. Новая, д. 4;

ул. Гагарина, д. 36;

ул. Гагарина, д. 38;

ул. Советская, д. 10, 12;

ул. Строителей, д. 1;

ул. Строителей, д. 3;

ул. Советская, д. 26-28;

ул. Советская д. 30;

ул. Мира, д. 39.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.

