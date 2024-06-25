В Реутове в этом году осталось благоустроить 11 из 16 дворов
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Реутов
В Реутове продолжаются работы по благоустройству дворов. Об этом сообщила пресс-служба главы городского округа Филиппа Науменко.
«На территории городского округа Реутов проводятся работы по замене асфальтового покрытия и бортовых камней на придомовых территориях. Всего в планах в этом году благоустроитть дворы по 16 адресам, пять из них уже завершены и еще 11 дворов приведут в порядок до конца лета», — сообщил главный эксперт отдела благоустройства администрации Реутова Рустам Халиуллин.
Завершены во дворах по адресам:
- ул. Ашхабадская, д. 21;
- ул. Комсомольская, д. 7;
- ул. Советская, д. 6, 8;
- пр. Мира, д. 13;
- пр. Мира, д. 17;
- пр. Мира, д. 29;
- пр. Мира, д. 31.
Осталось благоустроить до конца летнего периода:
- пр. Садовый, д. 1;
- пр. Садовый, д. 3;
- ул. Гагарина, д. 11;
- ул. Гагарина, д. 13;
- ул. Дзержинского, д. 6к2, 7;
- ул. Дзержинского, д. 8;
- ул. Комсомольская, д. 18/2;
- ул. Новая, д. 2;
- ул. Новая, д. 4;
- ул. Гагарина, д. 36;
- ул. Гагарина, д. 38;
- ул. Советская, д. 10, 12;
- ул. Строителей, д. 1;
- ул. Строителей, д. 3;
- ул. Советская, д. 26-28;
- ул. Советская д. 30;
- ул. Мира, д. 39.
Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.
«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.