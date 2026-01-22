Один против всего мира: как общество подталкивает школьника взять в руки оружие

Подростковая агрессия и школьные трагедии чаще всего не возникают внезапно — им предшествуют годы унижений, одиночества и ощущения, что помощи ждать неоткуда, сообщила РИАМО кризисный и семейный клинический психолог Лилия Гладких.

«Их главная беда — они слишком много терпят. Дома, если в семье нездоровая атмосфера, они боятся, что любая их жалоба или реакция будет встречена еще строже. Поэтому они молча сносят унижения от одного, второго, третьего… Если такой ребенок вдруг взрывается — пытается дать сдачу или остановить травлю, — ситуация часто оборачивается против него же», — отметила Гладких.

Его объявляют виноватым, «неадекватным», предлагают убрать из класса. Против него оказываются и одноклассники, и учителя, и родители других детей. А свои родители, если они не особенно заботливы, тоже не встают на его защиту.

«Получается, ребенок остается один против всего мира. И вот эта чаша терпения переполняется. Когда она переполнена окончательно, в голове может возникнуть „решение“: взять оружие и самому установить ту самую справедливость. Это, так сказать, „средняя по палате“ история. Конечно, бывают и случаи, где роль играют психиатрические диагнозы, которые в пубертате обостряются», — уточнила специалист.

Гладких отметила, что корень — часто в тотальном, многолетнем одиночестве и ощущении себя загнанной жертвой, которой некуда податься.

22 января вооруженный ножом подросток напал на нижнекамский лицей. Он успел ранить уборщицу. Женщина жива, ей оказывают помощь. Ребенка задержали, у него изъяли нож, маску, петарды и тактические перчатки. Причинами нападения могут быть конфликт парня с одноклассниками, а также недавняя гибель одной из немногочисленных подруг напавшего.

