Эксперт Федорова рассказала, когда выгоднее уволиться

Эксперт по кадровому делопроизводству Евгения Федорова объяснила, как выбрать дату увольнения, чтобы получить больше компенсаций и не потерять премии, сообщает «ФедералПресс» .

По словам специалиста, многое зависит от даты приема на работу и количества рабочих дней в месяце. В целом выгоднее увольняться в месяцы с большим числом рабочих дней — тогда компенсация за неиспользованный отпуск будет выше. Оптимально полностью отработать месяц и уволиться в первых числах следующего — с 1 по 5 число с учетом отработки.

Самым удачным месяцем Федорова назвала декабрь. В конце года компании часто выплачивают годовые премии и тринадцатую зарплату, поэтому итоговый расчет может быть больше.

«Каждая ситуация индивидуальна и зависит не только от календарного месяца, а от даты приема работника. Но есть несколько общих принципов, которые помогут уволиться с максимальной выгодой», — рассказала Евгения Федорова.

Если сотрудник не берет отпуск перед уходом, он обязан предупредить работодателя за 14 дней. В день увольнения выплачивают компенсацию за все неиспользованные дни отпуска.

При отпуске с последующим увольнением заявление можно подать в день его начала. Отпускные перечисляют за три дня до отдыха, а полный расчет производят в последний день отпуска.

Эксперт также предупредила: если отпуск ранее брали авансом, излишне выплаченные суммы могут удержать при расчете.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.