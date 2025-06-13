Один лесной пожар ликвидировали в Подмосковье за минувшие сутки

12 июня на территории гослесфонда Московской области обнаружили 1 пожар. С помощью системы видеомониторинга в Чернореченском участковом лесничестве Луховицкого филиала ГАУ МО «Мособллес» в 4 км от города Луховицы был выявлен очаг возгорания, сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Пожар ликвидировали 4 человека личного состава лесопожарных формирований и 2 единицы техники 30 минут.

Причина пожара — нарушения правил пожарной безопасности гражданами.

Подозреваемые в поджоге устанавливаются. Ведутся следственные действия. Материалы о пожарах направлены в надзорные органы для того, чтобы наказать виновных.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц — до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц — до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц — до 2 млн рублей.

лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.