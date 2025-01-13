Один из трех детсадов в ЖК «Квартал Ивакино» Химок готов более чем наполовину

Главгосстройнадзор Подмосковья проверяет ход строительства детского сада на 300 мест на территории жилого квартала «Ивакино» в городском округе Химки. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Возводить трехэтажный детский сад начали в феврале 2024 года.

Площадь здания составит более 5 тыс. кв. м. На сегодняшний день инспектор фиксирует 55% стройготовности объекта. Завершат строительство первого дошкольного учреждения на территории квартала в мае этого года.

Здесь расположатся групповые с раздевалками, игровыми и обеденными зонами, спальни, кабинеты логопеда и психолога, спортивный и музыкальный залы. Воспитанниками детского сада станут 300 дошколят.

На территории жилого комплекса под надзором Главгосстройнадзора возводят школу на 1 100 мест. Кроме того, по генплану в жилом квартале «Ивакино» застройщик планирует построить еще одну общеобразовательную школу, два детских сада, поликлинику и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.