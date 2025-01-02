Одеваться как «капуста»: эксперты назвали главный секрет зимнего гардероба

Зимние прогулки приносят неоценимую пользу для здоровья: укрепляют иммунитет, закаливают организм и способствуют хорошему настроению. Но чтобы наслаждаться морозным воздухом без риска переохладиться, важно уделить особое внимание выбору одежды — придерживаться принципа многослойности и тщательно подбирать материалы, сообщили РИАМО основатели приложения ChallengeGo Роман Прилипко и Константин Южный.

Принцип многослойности

Главный секрет зимнего гардероба — это «капуста», то есть несколько слоев, которые выполняют разные задачи. Первый, «базовый», слой отводит влагу от тела и сохраняет сухость; второй согревает и удерживает тепло; третий защищает от ветра и осадков. Подбирайте вещи так, чтобы при необходимости можно было снять или надеть что-то дополнительное. Это поможет адаптироваться к резким перепадам температуры — например, при входе в теплые помещения или, если вдруг станет жарко во время активной ходьбы.

Материалы и фасоны

Для базового слоя идеально подходят синтетические ткани с отводящими свойствами или шерстяные тонкие футболки. Хлопчатобумажные футболки быстро впитывают пот, задерживая влагу и охлаждая тело, что может привести к переохлаждению. Второй слой — теплые кофты или свитера из флиса или натуральной шерсти. Верхний слой должен быть непромокаемым и защищать от ветра: это могут быть куртки или пуховики из современных материалов с хорошей мембраной.

Теплая голова, сухие руки и ноги

Многие недооценивают потерю тепла через голову: отсутствие шапки может стать причиной быстрой замерзлости и общего дискомфорта. Выбирайте шапки, плотно прилегающие к ушам, и при необходимости дополните их шарфом или баффом для защиты шеи. Не стоит забывать о перчатках или варежках: чтобы руки не мерзли, лучше выбирать изделия из ветронепроницаемых и водоотталкивающих материалов.

Обувь должна быть теплой, непромокаемой и с протекторной подошвой, которая не скользит. Внутри обязательна качественная стелька или дополнительный слой утеплителя.

Детали, которые делают прогулку комфортной

Приготовьте термос с теплым чаем или водой: даже на морозе организм нуждается в поддержании водного баланса. Следите за тем, чтобы одежда не стесняла движений — слишком узкие рукава или штанины затрудняют нормальную циркуляцию крови и вызывают ощущение холода. Возьмите с собой рюкзак или небольшую сумку, чтобы иметь возможность снять лишний слой, если станет жарко.

Правильный выбор одежды для зимних прогулок — это инвестиция в здоровье и комфорт. Многослойность, качественные материалы и внимание к деталям позволят избежать переохлаждения и сделать прогулку максимально приятной. Подобный подход поддерживает активный образ жизни, дает организму возможность мягко закаляться и получать все преимущества пребывания на свежем морозном воздухе.