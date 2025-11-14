Одевайтесь потеплее: россиянам рассказали, какой будет грядущая зима

Грядущая зима в России будет холодной, особенно если сравнивать ее с прошлой аномально теплой зимой, сообщила РИАМО главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Предыдущая зима, она у нас была очень теплая, она вообще заняла 2 место по теплу. То есть аномалия сезона — сезон был теплее нормы где-то на 3,5 градуса. Предстоящая зима тоже прогнозируется с положительными температурными аномалиями, но они могут быть не такими высокими, как прошлой зимой», — сказала Позднякова.

Она отметила, что январь прошлой зимы был теплее на 6 градусов, чем положено по климатической норме.

Синоптик также рассказала, что 15 и 16 ноября в Москве и области выпадет первый снег, а температура воздуха в эти дни ожидается отрицательная.

«Это будет первый снег, и не исключено, что к утру высота снежного покрова будет около 3 см. Он задержится на траве, так как в субботу к полудню температура будет отрицательной, а к вечеру подморозит до минус 2 градусов, в ночь на воскресенье тоже подморозит», — уточнила Позднякова.

Она добавила, что 16 ноября погоду будет определять гребень антициклона. В этот день осадков не ожидается, но будет облачно и довольно морозно, температура может опуститься до минус 4 градусов в утреннее часы.

При этом снег надолго не задержится, так как на новой неделе температура воздуха ожидается положительная.

