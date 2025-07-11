Очистку Баулинского пруда завершили в городском округе Люберцы

В городском округе Люберцы продолжается санитарная очистка водных объектов. На днях специалисты завершили работы на Баулинском пруду в Островцах, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«Выполнить работы по очистке Баулинского пруда мы обещали жителям на выездных администрациях. Также жалобы на неприятный запах от водоёма поступали в мои соцсети. В пруд специалисты в несколько этапов запустили водоросли хлореллы, которые борются с вредными микроорганизмами и насыщают воду кислородом. В помощью экскаватора-амфибии со дна извлекли топляк, тину и бытовой мусор — всего более 1 110 м³ отходов», — рассказал глава муниципалитета Владимир Волков.

Он также отметил, что рабочие убрали сухостой с берегов, выполнили окос травы, установили домик для уток. Глава округа вместе с жителями Островцов запустил в пруд мальков.



«Люберчане также попросили произвести расчистку Островецкого озера — специалисты уже приступили к работам. Экскаватор-амфибия извлечёт со дна топляк, тину, бытовой мусор, а рабочие выполнят окос берегов и уборку сухостоя. Работы планируется завершить до 20августа», — заключил Владимир Волков.



С начала сезона в городском округе Люберцы специалисты выполнили расчистку трех водоемов — Токаревского, Директорского и Баулинского прудов.



Всего в текущем году планируется провести санитарную очистку восьми водных объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей. «Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.