Очевидец заявил о применении США «звуковых бомб» в Иране

Профессиональный переводчик Муса сообщил о применении «звуковых бомб» при обстрелах Ирана и рассказал о настроениях среди жителей, сообщает kp.ru .

В Иране продолжаются обстрелы. По словам очевидца, ранее работавшего с российскими туристами и делегациями, США впервые применили здесь так называемые «звуковые бомбы».

«Полного спокойствия нет. Это было бы неправдой. Особенно пугают „звуковые бомбы“ — США впервые применили их здесь. Когда они взрываются, первые минуты люди в ужасе. Но, знаете, что интересно? Иранцев сейчас не меньше бомбежек пугает мысль о том, что страна может рухнуть или распасться», — рассказал Муса.

Он отметил, что на фоне угрозы жители чаще собираются в общественных местах и мечетях, стараясь держаться вместе. В обществе ощущается тревога, однако одновременно усилилось чувство единства. Многие вспоминают судьбу Ирака, Сирии и Ливии и опасаются повторения такого сценария.

По словам Мусы, люди помогают друг другу: делятся едой и водой, принимают тех, кто лишился жилья. Случаев мародерства он не видел.

В Тегеране отключен интернет, поэтому получать информацию сложно. Даже редкие сообщения свидетельствуют о тяжелой ситуации: удары наносятся не только по военным объектам.

