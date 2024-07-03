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Очередную услугу в сфере опеки улучшили для жителей Подмосковья

Теперь опекуны в Подмосковье имеют возможность электронно подать заявление на получение разрешения на раздельное проживание с подопечным. Ранее получить такой документ можно было только при очном обращении в МФЦ, сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«В Московской области свыше 10 тысяч приемных родителей, которые воспитывают более 15 тысяч детей. Мы проводим большую работу по цифровизации услуг и удобству их получения для таких семей», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В ведомстве пояснили, что такое разрешение получают только опекуны детей старше 16 лет, которые обучаются в другом городе.

После подачи заявления, цифровое распоряжение поступает в личный кабинет в течение 5 рабочих дней. Бумажный вариант документа можно получить и заверить в любом удобном МФЦ.

Подать заявление можно на региональном портале госуслуг по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.