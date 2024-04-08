Очередную уникальную операцию беременной провели в Видновском перинатальном центре

В Видновский перинатальный центр Ленинского округа поступила 41-летняя беременная пациентка, которую экстренно прооперировали на сроке 35,4 недели. Врачи диагностировали предлежание сосудов пуповины и рубец на матке, после успешной операции на свет появилась девочка весом 2800 граммов и ростом 48 см. Об этом рассказали в пресс-службе главы Ленинского округа Станислава Каторова.

«У пациентки было такое патологическое состояние, когда сосуды проходят в амниотических оболочках в области внутреннего зева шейки матки непосредственно перед той частью плода, которая первой проходит через родовые пути. Они не защищены плацентарной тканью и поэтому с началом родовой деятельности возможны разрывы предлежащих сосудов при излитии околоплодных вод или вскрытии плодного пузыря», — приводятся в сообщении слова акушера-гинеколога акушерского отделения патологии беременности Видновского перинатального центра Сергея Доронина.

Новорожденная девочка стала третьей в семье пациентки. Маму и малышку дома ждут две старших сестры.

«За 10 лет проведения операций с использованием уникальных технологий в Видновском перинатальном центре успешно прооперировано свыше 300 будущих мам с тяжелыми патологиями», — добавили в пресс-службе администрации Ленинского округа.

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