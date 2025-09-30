Очередную партию помощи передали котодому в Балашихе

Они передали котодому средства по уходу за животными, сухой корм, переноски, лотки, а также гигиенические принадлежности, собранные в «Коробках помощи животным», размещенных в городских зоомагазинах округа.

«Мы восхищаемся самоотверженностью людей, которые посвящают себя помощи животным. Их труд бесценен, и мы рады внести свою лепту в это благородное дело», — отметила Ирина Митюрина.

Работа сотрудников и волонтеров требует огромного количества сил и времени. Каждый день начинается с уборки помещений, кормления питомцев, ухода за больными животными. Часто приходится сталкиваться с агрессией и недоверием со стороны животных, переживших жестокое обращение или предательство. Несмотря на это, работники приютов остаются добрыми и внимательными ко всем своим подопечным.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.