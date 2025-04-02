Очередную партию гумпомощи для участников СВО собрали в Подмосковье

В Московской области завершилась акция по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции, а также раненых, проходящих лечение в госпиталях. К инициативе присоединились советники по воспитанию, школьники, студенты колледжей, педагоги, родители и активисты «Движения Первых», «Орлят России» и «Юнармии». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Мероприятие было организовано в рамках «Уроков мужества» и празднования Года защитника Отечества.

Участники собрали одежду, предметы гигиены, медикаменты, сладости и другие необходимые вещи. Особое внимание уделялось символам поддержки — в рамках акций «Ангелы Победы», «Броши Победы» и «Талисман Добра» школьники и студенты изготовили талисманы, броши и обереги для военнослужащих. Также проводились мастер-классы по плетению маскировочных сетей, изготовлению окопных свечей и сухого душа.

В рамках акции «Письмо солдату» учащиеся написали сотни писем и открыток, чтобы поддержать боевой дух военнослужащих.

Организаторы отметили, что акция объединила участников всех возрастов: школьники и студенты проявили инициативу и творчество, а педагоги и родители помогали в организации мероприятий. Собранная помощь уже отправлена на передовую.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.