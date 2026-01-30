Очередную партию гуманитарной помощи для бойцов СВО отправили из Сергиево-Посадского округа

Сбором гуманитарной помощи началась подготовка к масштабному празднованию Дня защитника Отечества. Первую партию гуманитарного груза передала окружная Торгово-промышленная палата. Депутат Московской областной Думы Олег Гаджиев лично принял участие в погрузке. Генераторы, перчатки, бензопилы, свечи, салфетки и другое собрали предприниматели округа по запросам бойцов. В ближайшее время этот груз будет доставлен бойцам на передовую, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы планируем масштабную акцию ко Дню защитника Отечества. На стадионе „Луч“ пройдет патриотическое спортивное мероприятие, где будет собрано большое количество гуманитарного груза, после чего мы его отсортируем и отправим на разные направления нашим ребятам», — сказал Олег Гаджиев, депутат Московской областной Думы.

Центральной площадкой празднования Дня защитника Отечества в Сергиево-Посадском округе 21 февраля станет стадион «Луч». Во время военно-спортивного праздника будут организованы пункты сбора гуманитарной помощи. Все желающие смогут принести теплые вещи, генераторы, технику продукты питания, средства личной гигиены и другое, которые отправятся бойцам. К работе подключены члены местного отделения партии «Единая Россия», работники учреждений, предприниматели и школьники со всего Сергиево-Посадского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогаает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <…> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.