Очередную «добрую наклейку» вручили в Ленинском округе

В Ленинском городском округе предприятия общественного питания и другие коммерческие организации, отвечающие стандартам обслуживания посетителей с ограниченными возможностями здоровья, продолжают отмечать «добрыми наклейками». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Эти наклейки — символический знак, что в учреждении созданы условия для приема всех без исключения посетителей. Мы ставим перед собой задачу, чтобы все заведения Ленинского округа были готовы к обслуживанию людей с особыми потребностями. В эту категорию входят люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и другими диагнозами, а также участники СВО с травмами, полученными в боях. Для них должен быть создан комфорт при посещении общественных мест», — сказала заместитель главы Ленинского округа Виктория Морозова.

Специальный знак был учрежден в Ленинском округе в начале 2024 года в рамках проекта «Инклюзивное гостеприимство» как ответная реакция предпринимательского сообщества на инцидент, произошедший в одном из кафе муниципалитета, когда маму с ребенком-инвалидом попросили покинуть заведение. На днях к социальному проекту присоединился комплекс «Видная усадьба». Символические наклейки нанесли на вход в ресторан и на ледовую площадку.

«Мы любим и ценим всех наших посетителей. Но гостей с ограниченными возможностями здоровья стараемся окутать особой заботой и создать для них условия повышенного комфорта», — отметила управляющая рестораном Ксения Халваши.

Для получения «доброй наклейки» в кафе должны быть пандусы, двухуровневые поручни, стойки заказов, удобные по высоте — не более 80 см. Также требуется иметь меню для слабовидящих: с увеличенным шрифтом и на языке Брайля, а персонал должен быть обучен взаимодействию с особой категорией посетителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.