Очередной рубеж перешагнула школа для детей с ОВЗ в Мытищах

Праздничное мероприятие, посвященное 60-летию школы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, состоялось в городском округе Мытищи, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Заместитель главы администрации городского округа Мытищи, начальник управления образования Ирина Ваврик поздравила педагогов и ребят со знаменательным событием.

Она пожелала коллективу добиваться своих целей и оставаться такими же дружными и творческими.

Первый заместитель председателя Совета депутатов городского округа Мытищи Наталья Гречаная поблагодарила педагогов за их труд, подчеркнув, что во всех достижениях и победах ребят лежит их огромный труд.

Лучшей оценкой стараний учителей стали выступления и искренние слова благодарности со сцены от их учеников. Яркая концертная программа с участием детей разного возраста вызвала громкие аплодисменты гостей.

Директор учреждения Ирина Кавиева, говоря о работе их школы, отметила, что в их коллективе работают целые династии, что здесь очень ценится.

Быть хорошим педагогом — это предназначение, тем более важно уметь подобрать ключик к сердцам особенных детей, у которых при правильном подходе смогут раскрыться ранее не выявленные способности.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.