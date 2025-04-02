Очередной гумконвой отправился в зону СВО от отделения партии ЕР в Мытищах

Из местного отделения партии «Единая Россия» в Мытищах отправился очередной гуманитарный конвой в зону проведения специальной военной операции. Поддержка защитникам продолжается на регулярной основе. Гуманитарные конвои из городского округа Мытищи идут туда, где их больше всего ждут. Об этом сообщает пресс-служба местного отделения партии ЕР.

В передаче гуманитарной помощи приняли участие глава округа Мытищи, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая, председатель совета депутатов Андрей Гореликов, депутаты совета депутатов Юрий Гончарук и Григорий Шаповалов.

Для бойца с позывным «Дон» и его подразделения был передан автомобиль. Машину приобрели с участием фонда «От сердца к сердцу». Она поможет нашим ребятам в выполнении боевых задач. В ближайшее время техника будет доставлена на линию боевого соприкосновения.

Также для бойцов будут переданы эвакуационные тележки, станция радиоэлектронной борьбы и большая партия медикаментов.

«В каждую отправку гумпомощи стараемся включать адресные посылки для военнослужащих. В них — оборудование, приобретенное специально под запрос, и весточки из дома от родных», — сообщила Юлия Купецкая.

Пункты сбора гуманитарной помощи в округе продолжают свою работу по адресам:

ул. Силикатная, д. 12, МЦ «Импульс»

ул. Мира, д. 2А, ДК «Яуза»

ул. Мира, д. 37, м. о. «Единой России»

ул. Летная, д. 17, ЛД «Арена Мытищи»

ул. Мира, д. 9, Штаб волонтеров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.