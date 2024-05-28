Очередной груз отправился в прифронтовую зону из Красногорска. Строительные материалы — доски, бруски, утеплитель, гвозди и шурупы — собрали на складе «Петрович», передает пресс-служба администрации городского округа.

Красногорские волонтеры постоянно находятся на связи с жителями новых регионов и с бойцами. Они из первых уст знают, какая помощь больше всего сейчас нужна, и стараются оперативно ее передать.

Добровольческое движение «Никто кроме нас» уже несколько лет объединяет неравнодушных граждан, которые ежедневно помогают нашим героям в зоне СВО.

«Благодаря работе активистов на передовую регулярно отправляют еду, одежду, медикаменты, маскировочные сети, окопные свечи, письма от детей и многое другое. Но запросы бывают разные: когда дорогостоящая аппаратура, которая спасает сотни жизней, а когда такой, как сейчас, — стройматериалы» — рассказала лидер волонтерского движения «Никто кроме нас» Вера Варенья.

Член Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Александр Легков неоднократно откликался на просьбы волонтеров, помогающих нашим защитникам. Парламентарий отметил, что сбор ценного груза, который отправился со строительного склада в Красногорске, состоялся благодаря неравнодушным жителям Подмосковья и меценатам.

Каждая очередная партия помощи в городском округе Красногорск формируется на основании списка как волонтёрскими движениями, так и муниципальным Центром поддержки мобилизованных.