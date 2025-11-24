Очередное занятие «Школы здоровья» прошло для домодедовских долголетов:

Эти встречи помогают людям старшего возраста лучше понимать свое здоровье и получать рекомендации напрямую от врачей.

Темой занятия стала одна из самых распространенных жалоб — гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. Врач-терапевт и заведующая отделением профилактики Домодедовской больницы Юлия Капустянская подробно объяснила, что такое рефлюкс-эзофагит, почему возникает «кислый заброс» и какие привычки помогают уменьшить неприятные симптомы.

Участники узнали, когда важно обратиться к врачу, какие обследования проходят при подозрении на ГЭРБ и что можно изменить в образе жизни, чтобы улучшить самочувствие. После лекции прошла традиционная викторина — это помогает слушателям закрепить материал, а медикам понять, насколько информация усвоена.

Специалисты отмечают: формат живого общения особенно ценен для старшего поколения. Здесь можно задать любой вопрос и получить четкий и понятный ответ, без спешки и непонимания, которое часто возникает после обычного приема в поликлинике.

Следующее занятие «Школы здоровья» состоится в декабре и будет посвящено новой теме, актуальной для долголетов.

