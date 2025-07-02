Очередное расширенное оперативное совещание прошло в администрации Каширы

Его провел исполняющий обязанности главы городского округа Кашира Евгений Тертышников. Большое внимание было уделено обращениям жителей, поступивших в МЦУР. Одна из главных тем — это отключение водоснабжения в Кашире-2, связанное с работами по капитальному ремонту сетей теплоснабжения. Евгений Сергеевич дал поручение профильному заместителю активнее вести информационную работу с жителями.

На месте демонтированной контейнерной площадки на улице Горького, 6 люди продолжают складировать мусор. Профильным специалистам дан срок до конца недели, чтобы выехать на место и решить этот вопрос с жителями.

На улице Советской, где идет благоустройство, а также в сквере, который появятся в Кашире-3, будут оборудованы спуски и встроенные аппарели для маломобильных групп населения. А на пешеходной дорожке до железнодорожной станции «Тесна» появятся лестница и пандус. Ведутся и точечные работы по устройству пандусов на объектах потребительского рынка, в учреждениях здрава, образования, культуры и других.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.