«Очень любил женщин»: Анастасия Волочкова высказалась о гибели Умара Джабраилова

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о дружбе с бизнесменом и бывшим сенатором Умаром Джабраиловым, которого нашли без сознания в Москве 2 марта. По ее словам, это большая утрата, сообщает Газета.ru .

Волочкова сообщила, что дружила с Джабраиловым почти 28 лет — с конца 1990-х годов. По ее словам, он был «очень позитивным, светлым, ярким человеком с невероятным чувством юмора» и всегда умел тонко шутить.

«Он очень любил женщин. Когда мы встречались на мероприятиях, всегда помню, если я выходила в платьицах с открытыми плечами, он всегда подходил, говорил: „Насть, я обожаю твои ключицы“. В общем, умел как-то тоненько так подшутить, но очень красиво», — сказала балерина.

Она добавила, что Джабраилов был принципиальным и смелым в высказываниях, как в личных отношениях, так и в бизнесе.

2 марта Джабраилова нашли без сознания с огнестрельным ранением в жилом комплексе Vesper Tverskaya рядом в Москве. Бизнесмена доставили в больницу около трех часов ночи, однако реанимационные действия не помогли.

Умар Джабраилов родился 28 июня 1958 года в Грозном. В 1997 году стал топ-менеджером группы «Плаза», управлявшей крупными объектами недвижимости. В 2004–2009 годах занимал пост сенатора от Чеченской республики. В 2017 году его задерживали после стрельбы в отеле Four Seasons, в 2020 году он был госпитализирован после попытки самоубийства.

