«Очень грустно»: в курской студии оправдались за танец на пилонах под «Катюшу»

В курской студии назвали грустной реакцию на танец на пилонах под «Катюшу»

В студии LUXURY Pole Dance Studio, где сняли видео танца на пилонах под песню «Катюша», назвали реакцию людей на него грустной, сообщает Газета.ru .

Там пояснили, что данный видеоролик сняли для находящихся в зоне СВО мужей учениц в марте во время отчетного концерта.

«Отчетник был 2 марта. У девочек мужья на СВО, они решили на концерте снять для них танец. Без каблуков, в шортах. Все закрыто», — уточнили в студии.

В LUXURY Pole Dance Studio добавили, что Pole sport официально в 2021 году был признан спортом. Если бы гимнастки под песню выступили, то такой реакции у людей не было бы.

«Очень грустно, что видео для мужей-бойцов стало объектом хейта», — добавили в студии.

Кроме того, там пояснили, что видео было взято с личной страницы одной из учениц в соцсети. LUXURY Pole Dance Studio планирует подать жалобу в прокуратуру на администраторов всех пабликов, которые незаконно разместили у себя личное видео.

Ранее в Сети распространился видеоролик, в котором девушки в гимнастерках, пилотках и коротких шортах исполняют танец на пилонах под «Катюшу». Пользователи резко отреагировали на видео, назвав его позором и кощунством.