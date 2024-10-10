Очеловечивание собак и чрезмерная забота вредят здоровью питомцев россиян

Зачастую россияне воспринимают своих собак как полноценных членов семьи и стараются о них заботиться, покупая одежду, коляски для передвижения и другие гаджеты, при этом даже не подозревают, что на самом деле не заботятся о питомцах, а вредят их здоровью. Об этом РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам Голубева, россияне могут невольно навредить психике животного, если будут постоянно носить его на руках и защищать от больших «злых» собак. Так домашний любимец может стать тревожным, боязливым, а в некоторых случаях и агрессивным, так как не может проявлять естественное для собаки поведение.

«Чем больше вы относитесь к собаке не как к животному, наделяя ее человеческими качествами, тем более зависимым от вас становится питомец. Это может привести к возникновению проблемного поведения или даже к болезням», — рассказал Голубев.

По словам специалиста, хозяин собаки должен просто уделять внимание ее социализации и воспитанию, не забывать о полноценных прогулках, где собака будет самостоятельно гулять и изучать мир доступным ей способом. Прогулки в собачьих колясках могут привести к проблемам со здоровьем, так как животное должно двигаться.

«Все чаще собаководы очеловечивают своих собак: их возят в колясках, покупают им костюмы, всевозможные гаджеты, водят в спа-центры и на собачьи вечеринки. Но чрезмерная любовь может стать причиной возникновения непонимания между владельцем и животным. Наделяя собаку человеческими качествами, мы можем ей навредить. Хоть собаки давно стали нашими лучшими друзьями, они все же должны оставаться животными, не нужно приписывать им человеческие эмоции и чувства», — добавил собеседник РИАМО.

Голубев подчеркнул, что собаки не умеют рефлексировать о своем поведении и не понимают, за что их на самом деле ругает хозяин, который, например, пришел домой и обнаружил перегрызенные провода или другие поврежденные предметы. Виноватый вид собаки свидетельствует только о том, что животное хочет, чтобы человек перестал ругаться, но за что его ругают — не понимает.

Чтобы питомец осознал и установил причинно-следственную связь, необходимо высказывать неодобрение в момент совершения недопустимого действия, потому что после совершения преступления наказание и ругань не имеют смысла для собаки.