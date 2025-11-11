Обыкновенную летягу заметили в новых местах в Подмосковье

Министерство экологии получило данные мониторинга наблюдений обыкновенной летяги в 2025 году. Этот грызун занесен в Красную книгу Московской области в статусе III категории (редкий вид). Об этом сообщает пресс-служба эко-ведомства.

«В результате мониторинга было подтверждено, что популяция обыкновенной летяги в регионе находится в благополучном состоянии. Наряду с постоянными находками на западе, в этом году мы получили данные о появлении этого вида на юге, в Подольске, и на севере, в Талдомском округе. Это говорит о расширении ареала и эффективности принимаемых мер охраны», — заметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Обыкновенная летяга считается учеными, видом появившимся в период миоцена, более 20 миллионов лет назад. Свое название грызун получил из-за своей способности «летать», однако этот термин не совсем уместен, ведь на самом деле белка-летяга планирует. Грызун ведет, в основном, сумеречный и ночной образ жизни, о чем свидетельствуют его большие глаза, позволяющие хорошо ориентироваться в темное время суток.

Ранее сообщалось, что белки начали подготовку к зимнему сезону. Обыкновенная летяга в том числе, готовит запасы орехов, желудей и семечек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.