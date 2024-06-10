Обвиняемый в убийстве одного из лидеров «Зова народа» отрицает вину

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Обвиняемый в расправе над Антоном Еговцевым попросил домашний арест

Арестован мужчина, обвиняемый в убийстве 37-летнего Антона Еговцева — зампреда движения «Зов народа». На суде фигурант просил назначить ему домашний арест и не признал вину, однако его отправили под стражу до 7 августа, сообщает «Царьград» со ссылкой на пресс-службу управления СК по Подмосковью.

Обвиняемый — 38-летний учитель по мотокроссу. Следователи полагают, что злоумышленник долго выслеживал супругу Еговцева. Семья уже жаловалась на сталкера в полицию.

Во время нападения Еговцев сопротивлялся и сумел ранить своего убийцу, отчего тот позже попал в больницу, считают правоохранители.

Тем не менее, обвиняемый нанес одному из лидеров «Зова народа» смертельные раны, в результате чего общественник скончался.

Фигурант обвиняется по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).