Обвиняемых нет: Швеция объявила о закрытии дела о диверсиях на «Северных потоках»

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон в интервью американскому журналу Time заявил, что Стокгольм закрыл дело о взрывах на «Северных потоках», так как следователям не удалось установить обвиняемых, сообщает радио Sputnik .

«Мы провели официальное расследование, потому что это случилось не на территории Швеции, но в ее экономической зоне. Оно было проведено довольно традиционным образом», — сказал Кристерссон.

Он подчеркнул, что было принято решение закрыть дело, так как шведские следователи не смогли найти обвиняемых.

При этом шведский премьер отказался представить какие-либо результаты расследования.

Ранее стало известно, что подрыв «Северных потоков» планировался до присоединения Крымского полуострова к России в 2014 году.

26 сентября 2022 года неизвестные подорвали газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2». Оператор Nord Stream AG не смог оценить сроки ремонта из-за масштабных последствий взрыва. После инцидента РФ инициировала дело об акте международного терроризма.

В Кремле отмечали, что Россия неоднократно запрашивала у Запада результаты расследований, но ни разу их не получала.