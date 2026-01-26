Обвиняемые в хищении денег у юрлиц, входящих в «Россети», возместили ущерб

В Пресненском районном суде Москвы начался судебный процесс над четырьмя лицами, которым инкриминируется присвоение свыше 4 миллиардов рублей у компаний, входящих в структуру «Россетей». Все подсудимые признали свою вину и компенсировали нанесенный ущерб, пишет ТАСС .

На скамье подсудимых оказались бывший руководитель «КМ групп» Алексей Лаптев, директор «Русфактор холдинг» Виктор Николаев, а также два экс-заместителя директора «РСК» Дилшад Тофик-кызы Рзаева и Виталий Перебалин. Бывший руководитель «РСК» Александр Карандин (его дело рассматривается отдельно) первоначально скрывался от правосудия, был заочно заключен под стражу и объявлен в международный розыск, однако позже был задержан на территории России и помещен в следственный изолятор.

«Перебалин признал вину в полном объеме, раскаялся в содеянном, дал изобличающие показания на других фигурантов дела и полностью возместил материальный ущерб по делу», — сказал адвокат подсудимого.

Лаптев, находящийся под подпиской о невыезде, также признал вину в полном объеме и принял участие в возмещении ущерба. По словам адвоката обвиняемого Николаева, с момента задержания его клиент сотрудничал со следствием и дал признательные показания.

Дилшад Тофик-кызы Рзаева заявила в суде, что не препятствовала следствию и дала частичные признательные показания, но не в том объеме, который ей приписывают.

О преступлении

Как стало известно в ходе судебного заседания, обвиняемые Рзаева и Перебалин, имеющий также гражданство Германии, в данный момент безработные. Кроме того, в качестве обеспечительных мер по возможному обвинительному приговору наложен арест на деньги и имущество, изъятые в ходе предварительного следствия: автомобили, моторную лодку, квартиры в Сочи и Нижнем Новгороде, технологическое оборудование и специальную технику. Срок ареста имущества обвиняемых, а также срок мер пресечения для подсудимых был продлен судом до 11 июля 2026 года.

Фигуранты дела обвиняются в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и частью 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере), и, за исключением Лаптева (подписка о невыезде), находятся под стражей. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

По данным следствия, все пятеро организовали преступную группу и разработали план хищения денежных средств в особо крупном размере у компаний, входящих в «Россети»: ПАО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Пенза», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Кубань» и ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород». Для реализации преступного замысла соучастники приобретали у гарантирующего поставщика электроэнергию не для личного потребления, а для перепродажи потребителям, обязуясь своевременно оплачивать ее стоимость. При этом они изначально не планировали выполнять условия договоров в полном объеме, а полученные более 4 миллиардов рублей тратили по своему усмотрению.

