Обвиняемого в наркоторговле россиянина экстрадировали в Москву

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Самолет с обвиняемым в наркоторговле Ружицким приземлился во Внуково

Самолет с обвиняемым в наркоторговле россиянином Станиславом Ружицким прилетел из Венесуэлы в московский аэропорт Внуково, он скрывался от правосудия восемь лет, сообщили в пресс-службе генеральной прокуратуре России, публикуя кадры прилета борта.

Власти Венесуэлы экстрадировали Станислава Ружицкого на основании обвинения российских правоохранителей в организации наркоторговли.

По данным следствия, Ружицкий в 2009 году создал организованную группу, которая распространяла запрещенные вещества на территории Московского региона.

В период с 2011 по 2012 год участников банды задержали, Ружицкому удалось скрыться. В феврале 2016 года он был объявлен в международный розыск.

Обвиняемого доставили в Москву из Венесуэлы транзитом через Турцию.