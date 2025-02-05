Обвиняемая в убийстве Дугиной получила поддельные документы за 3 дня до него

Обвиняемая в убийстве политолога и публициста Дарьи Дугиной Наталья Вовк получила поддельные документы на автомобиль для выезда из РФ за несколько дней до преступления, сообщает РИА Новости .

Курьер получил поддельный документ у почтового отделения в Москве вечером 17 августа, а потом отдал их Вовк. Поддельные документы Вовк использовала с 17 по 21 августа при передвижении на Mini Cooper по территории РФ и выезде из страны.

Российская журналистка Дарья Дугина трагически погибла 20 августа 2022 года в результате террористического акта. Девушка активно участвовала в политической жизни страны и работала редактором информационного портала «Царьград», а также сотрудничала с рядом других СМИ. В своих публикациях она часто затрагивала темы политики, культуры и философии, поддерживая идеи традиционного общества. За мужество и самоотверженность Президент России Владимир Владимирович Путин наградил Дарью орденом Мужества посмертно.