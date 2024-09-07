Обвинение предъявили двум военным за убийство троих бойцов СВО из Башкирии

Следователи предъявили обвинение двум военным, которых подозревают в убийстве троих бойцов СВО из Башкирии. Сначала мужчин жестоко избили, а потом взорвали гранатами за якобы убийство однополчанина. При этом, как выяснилось, двое были непричастны к этому, сообщает Baza .

Убийство военнослужащих произошло в августе прошлого года. По материалам дела, командир добровольческого отряда «Ватан», лейтенант Рамиль У. (Самурай) и его водитель Ильнур К. (Рух) приехали в пункт временной дислокации около п. Лозовое (ЛНР). Они намеревались выявить бойцов в состоянии алкогольного опьянения.

Лейтенант построил военных и выбрал нескольких, кто, по его мнению, был пьян: Ильшата Н. (Святой), Салавата Р. (Раф), Айдара А. (Якудза), Николая К. (Фикса), Рината Х. (Рена), Алексея К. (Кира) и Александра М. (Муха). Позже экспертиза показала, что в крови Якудзы и Рафа спиртного не было.

Командир принял решение жестко наказать подчиненных. Он приказал отобрать у них оружие, привязать к дереву и избить. Как рассказали свидетели, Самурай избивал своих жертв прикладом, ногами и палкой. Затем он сел в грузовик и уехал.

Через некоторое время лейтенанту позвонил один из бойцов и рассказал, что несколько привязанных военных освободились. На дороге командир встретил других военнослужащих, которые, в свою очередь, поведали, что в лагере произошло убийство бойца с позывным Артист. Кто убийца, командир не узнавал. Вместо этого он установил на грузовик пулемет и приказал ехать обратно.

У лагеря Рамиль начал кричать, чтобы спрятавшиеся в лесополосе вышли. Он угрожал открыть огонь из пулемета. Из леса вышли Святой, Раф и Якудза, которых стали спрашивать про убитого Артиста, но они ничего не ответили. Тогда командир привязал их к деревьям и избил. В это же время обнаружили тело Артиста. Тогда Рамиль заставил погрузить труп и еле живых жертв в грузовик. Очевидцам он сообщил, что избитые обвиняются в особо тяжком преступлении, поэтому их следует везти в штаб ВЧ.

Но бойцов отвезли в лес, где лейтенант взял несколько гранат и подорвал их. Двое военных погибли сразу, третьего добивали еще одной гранатой. Тела сожгли. Затем командир сообщил, что подозреваемые сбежали. Но через несколько дней трупы обнаружили в лесу, а Рамиля задержали.

Как выяснилось позднее, Раф и Святой не имели никакого отношение к убийству Артиста. По информации следователей, его убил Якудза вместе с другим бойцами. Он осужден на 13 лет тюрьмы. Некоторые сослуживцы говорили, что на самом деле Якудза не принимал участия в убийстве Артиста.

Следствие по данному делу закончено. Самураю и Руху предъявлены обвинения по нескольким тяжким статьям, но лейтенант вину не признал, а водитель признал частично.