Обустройство тротуара ведется на улице Ватутина в Щелкове

Дороги и тротуары активно преображают в городском округе Щелково. Ремонт проходит согласно губернаторской программе «Благоустройство дворов в Подмосковье».

Так, на улице Ватутина скоро появятся новые тротуары, которые обеспечат комфортное и безопасное передвижение жителей.

«На объекте работает бригада из 6 человек и 1 единица техники. На данный момент демонтировали старые бордюры. До конца мая работы завершатся», — рассказал бригадир Артур.

Заказчиком выступает администрация городского округа Щелково, исполнитель — ООО СК «Комплекс».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что жители Подмосковья заинтересованы в приведении их дворов в порядок, соответственно, эта тема является одним из приоритетов в работе.

«Мы каждую неделю начинаем свою работу с обращений граждан, жалоб, с того, что беспокоит жителей. Мы считаем это главным в своей работе. И видим, что 37% обращают внимание на состояние двора: парковка, мусор, освещение, видеонаблюдение, безопасность, детский городок, скамейки. Все это является нашим приоритетом», — сказал глава региона.