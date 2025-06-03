Обустройство тропиночной сети завершат в Наташинском парке Люберец до конца июня

В городском округе Люберцы продолжается реконструкция Наташинского парка в рамках госпрограммы «Формирование комфортной городской среды» на 2023–2025 годы. Ход работ по обустройству парка проверила и. о. заместителя главы Ирина Курчигина, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В рамках третьего этапа реконструкция Наташинского парка к концу июня 2025 года планируется завершить работы по реконструкции лесной части рекреационной зоны: будет устроена тропиночная сеть, установлены урны и скамейки, а также появятся детская игровая, спортивная универсальная и волейбольная площадки, смотровая площадка, павильон охраны и новая сцена», — отметила Ирина Курчигина.

В настоящее время в парке завершена установка скамеек, урн, опор освещения с видеокамерами, подключенными к системе «Безопасный регион», реконструкция трех входных групп, сцены и амфитеатра, памп-трека, строительство смотровых площадок и нестационарных торговых объектов.

Также были проложены подземные коммуникации и канализация, высажены зеленые насаждения и уложен рулонный газон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.