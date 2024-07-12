Обустройство родника в деревне Воскресенки округа Истра проведут в 2024 году

В этом году проведут обустройство родника в д. Воскресенки. Минэкологии Подмосковья внесло данный родник в перечень источников, подлежащих благоустройству в 2024 году за счет внебюджетных средств, сообщает пресс-служба администрации горокруга Истра.

В Подмосковье реализуется губернаторская программа «Родники Подмосковья», задача которой — не только сохранить все родники и подземные источники на территории региона, но и привести в порядок территорию вокруг них.

Ежегодно сами жители выбирают родник, который будет благоустроен. Так, по итогам голосования в 2023 году из 25 предложенных к обустройству родников именно он набрал наибольшее число голосов.

Этот родник на территории Кострово очень популярный у местных жителей. В летний период сюда приходит свыше 200 человек в сутки. Лабораторные исследования родника подтверждают, что качество воды пригодно для питья.

В настоящее время прорабатывается проект обустройства родника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, глава региона поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.