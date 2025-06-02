Обустройство нового тротуара в Люберцах завершили раньше срока

В городском округе Люберцы завершили работы по обустройству нового тротуара возле торгового центра раньше запланированного срока. Тротуар, созданный по многочисленным просьбам жителей, соединяет улицу Юбилейная и Новорязанское шоссе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Благодаря слаженной работе подрядной организации тротуар длиной 75 метров и шириной два метра был обустроен досрочно. Также установлены бордюры, что сделало участок не только удобным, но и безопасным для пешеходов. Мы понимаем важность этого объекта, так как им будут пользоваться многие жители, и рады, что сумели оперативно выполнить просьбы людей», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

В текущем сезоне уже отремонтировали 10 участков тротуаров, а также построили тротуар в Красково к КП «Марусин Луг». В планах — обустройство тротуара в Островцах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.