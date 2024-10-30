Обучающий семинар по работе с обращениями жителей прошел в Подмосковье

На базе областного Учебного центра прошел семинар «Работа с жителями. Система обратной связи, коммуникации», организованный Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Участие в мероприятии приняла заместитель министра территориальной политики Московской области Юлия Ольшанская, заместитель руководителя Центра управления регионом Подмосковья Александр Рычков, представители управляющих организаций, а также сотрудники Центров управления регионов из более чем 45 городских округов Московской области.

«По запросу руководителей управляющих компаний и МБУ мы выявили несколько проблем, среди которых кадровая политика и подбор кадров, а также необходимость эффективной работы с учетом новых технологий в системе отработки обращений жителей. Основной индикатор нашей работы — обратная связь населения. Рады, что она есть. Сегодня у нас есть система и алгоритм работы, наша задача совместно выработать оптимальные способы решения критических вопросов», — сказала заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Светлана Викулова.

Особое внимание было уделено скорости приема и обработки заявок от жителей, системе приоритетности задач, алгоритмам контроля проделанной работы и правилам отчетности в системе ЕДС. 70% сегодня — операционные проблемы (почистить, убрать), 30% — ресурсоемкие жалобы (модернизировать).

Каждый желающий смог задать все интересующие вопросы в части работы в системах отработки обращений, предложения по их улучшению были приняты в работу отраслевыми специалистами областного Правительства.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.