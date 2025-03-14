Обучающий семинар по благоустройству дворов провели в правительстве Подмосковья

Для муниципалитетов региона министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области организовало обучающий семинар на тему реализации областных программ благоустройства «Комплексное благоустройство дворовых территорий», «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций» и «Ямочный ремонт дворовых территорий (большими картами)». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Курирующий отрасль заместитель министра Всеволод Волосевич обозначил заместителям глав ключевые правила взаимодействия с подрядными организациями, которые будут выполнять ремонтные работы.

Так, муниципалитетам в первую очередь, необходимо довести до подрядчиков важность соблюдения очередности и графика работ. Далее — разъяснить все условия и обязательства по контракту, а также методы подтверждения каждого этапа ремонта посредством платформы СКПДИ.

«В текущем году по нашим программам будет обустроено 557 „народных троп“, 564 двора и более 545 тыс. кв. м асфальтового покрытия в рамках ямочного ремонта. Не забываем и про Доступную среду. При обустройстве пешеходных коммуникаций учитываем потребности маломобильных групп граждан. Муниципалитетам довели основные приоритеты работы по всем трем мероприятиям. Особое внимание уделили информированию жителей о проводимых работах», — отметил Всеволод Волосевич.

Среди эффективных способов информирования граждан о сроках и датах проведения ремонта:

общедомовые чаты;

информационные стенды в МКД;

информационные щиты на придомовых территориях.

В рамках семинара Министерство также разъяснило типовые нарушения при производстве работ, общие требования к документации и возможные последствия за несвоевременное выполнение работ по контракту.

Участники смогли задать представителям ведомства все интересующие вопросы и обменяться положительным опытом проведения мероприятий по благоустройству в своем городском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.