Обслуживание «Стрелки» вошло в рейтинг госуслуг недели в Подмосковье

Электронной услугой по обслуживанию карты «Стрелка» на региональном портале за прошедшую неделю воспользовались более 6,1 тыс. раз, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка» вошла в рейтинг востребованных госуслуг недели в Подмосковье. Пользователи регионального портала обратились к ней более 6,1 тыс. раз.

Первое место заняла услуга «Выписка из домовой книги» — жители подали более 18,5 тыс. онлайн-заявлений. На запись в кружки, спортивные секции и школы искусств поступило свыше 13,8 тыс. заявлений. Выдача и замена социальных карт жителя Московской области набрала свыше 9,8 тыс. заявок, а присвоение адреса — более 5,3 тыс.

На региональном портале госуслуг доступно более 450 услуг для жителей и бизнеса. Получать их в электронном виде можно также в мобильном приложении «Добродел». Для этого потребуется подтвержденная учетная запись в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.