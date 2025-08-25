Общественный информационный центр появится в Москве к сентябрьским выборам

Представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что к сентябрьским выборам в Москве создадут Общественный информационный центр, сообщает ТАСС .

«Я предлагаю создать общественный информационный центр, который соединит наблюдателей, СМИ, <…> представителей любых политических партий, заинтересованных граждан, которые могут принять участие в общественном наблюдении», — сказал Швыдкой.

Он подчеркнул, что центр станет серьезным инструментом для общественного контроля за выборами. При этом он будет максимально открыт для общества.

Члены Общественной палаты Москвы единогласно поддержали предложение Швыдкого.

В единый день голосования 12–14 сентября 2025 года в России состоятся выборы различного уровня, включая выборы глав 21 субъекта страны, выборы депутатов законодательных органов государственной власти в регионах РФ, а также муниципальные выборы.