Общественные наблюдатели Подмосковья приняли участие во Всероссийском Конгрессе

На одной площадке впервые объединились порядка 700 наблюдателей из всех регионов России, чтобы совместно обсудить, как подготовиться к предстоящему электоральному циклу и вызовам, на фоне которых пройдут выборы.

На Конгрессе участники обсудили, как усилить общественный контроль к федеральному циклу 2026 года: в ходе дискуссий, мастер-классов и стратегических сессий сформировали свои идеи, голосовали за них и представляли на сцене лучшие. Так, наблюдатели подчеркнули необходимость внедрения в работу новых технологий, в том числе искусственного интеллекта.

Приветствия участникам Всероссийского Конгресса направили Первый заместитель Руководителя администрации президента Сергей Кириенко и председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Мероприятие состоялось с участием известных экспертов — медиаменеджеров, политологов, общественных деятелей и IT-специалистов. Программа Конгресса включала пленарную сессию и работу в 5 тематических секциях: социальные медиа и технологии в информационном пространстве, цифровые инструменты для наблюдателей, информационные войны и безопасность, методы мониторинга и контроля за ходом выборов, развитие сообщества наблюдателей.

«Особо хотелось бы отметить актуальность темы, поднятые на конгрессе вопросы были крайне важны для нашей дальнейшей работы. Доклады и дискуссии позволили глубоко погрузиться в правовые аспекты, обсудить новые вызовы и обменяться лучшими практиками. Отмечу еще ценность нетворкинга. Конгресс предоставил уникальную возможность пообщаться с коллегами из разных регионов страны. Живой обмен опытом и установление профессиональных контактов — это неоценимый результат таких форумов. Для нашей делегации из Московской области участие было не только полезным, но и вдохновляющим. Мы получили мощный заряд мотивации для дальнейшей работы на благо обеспечения честных и прозрачных выборов», — сказала член общественной палаты муниципального округа Чехов, председатель комиссии по социальным вопросам Стахова Наталья.

Конгресс наблюдателей организуется Общероссийским общественным Движением «Корпус „За чистые выборы“ при поддержке Фонда президентских грантов.

«На полях конгресса обсуждали цифровизацию избирательного процесса и как она меняет работу наблюдателя. Ключевые тезисы, которые я вынесла с конгресса: единый портал наблюдателей становится центральным цифровым инструментом; система „Мобильный наблюдатель“ превращает смартфон в мощный инструмент для фиксации хода голосования, возможных нарушений и оперативной связи; акцент смещается на проактивный мониторинг — наблюдение на всех этапах, а не только в день голосования.Конгресс показал, что общественный контроль не просто существует — он становится все более технологичным, сплоченным и эффективным. Это был бесценный опыт, новые знания и заряд мотивации для дальнейшей работы!», — уточнила заместитель директора по финансово-хозяйственной работе МБУ «ВСК „Химик“, общественный наблюдатель Андреева Ольга.

Всероссийский конгресс наблюдателей стал важной площадкой для обмена опытом, обсуждения общих вызовов и формирования единой стратегии, которая позволит обеспечить максимально честный, прозрачный и справедливый избирательный процесс, а также укрепить правосознание граждан.

«Рада быть частью такого важного процесса и обмениваться опытом с коллегами со всей страны. Общественное наблюдение — это ключевой инструмент укрепления доверия граждан к избирательному процессу, и наша задача — сделать его максимально открытым и точным, используя опыт, знания и инновационные методы, о которых мы говорили в рамках конгресса», — резюмировала председатель Общественной палаты, руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова.