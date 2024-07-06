Общественные активисты провели в Луховицах субботник в рамках проекта «Чистый лес»

Их инициативу поддержали активисты движения «Волонтеры Подмосковья», жители поселка, работники Белоомутского и Ольшанского лесничеств учреждения «Мособллес».

«Забота о лесе для нас — одна из важнейших задач. Белоомутские леса серьезно пострадали летом 2010 года, когда бушевала огненная стихия. С того времени нам удалось восполнить потери и посадить на выгоревших территориях сеянцы сосны. Трепетное отношение к лесному богатству побуждает нас проводить акции по его защите, так что мы с удовольствием включились и в региональный партийный проект „Чистый лес“. Поработали от души», — сказала организатор субботника, волонтер, представитель местного отделения партии «Единая Россия» Валентина Строкова.

Несмотря на жаркую погоду, участники субботника поработали ударно. Им удалось собрать свыше 6 кубометров отходов и еще большее количество валежника. Все это вывезено за пределы леса и утилизировано.

«Акция прошла замечательно. Когда делаешь добро, не чувствуешь усталости. Всегда с радостью откликаюсь на предложения молодежи, и общими усилиями мы вносим посильный вклад в дело охраны природы, становимся примером для других», — отметил депутат городского округа Луховицы из фракции партии «Единая Россия» Сергей Подболотов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.