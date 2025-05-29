Общественники обсудили благоустройство проспекта Победы в Ступине

Заседание Общественной палаты округа прошло в Ступино. Второе заседание окружной Общественной палаты провели глава городского округа Ступино Сергей Мужальских и ее председатель Геннадий Голиков. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Руководитель муниципалитета обсудил с общественниками планы по развитию округа и рассказал о его текущем социально-экономическом положении.

«Городской округ Ступино динамично развивается: мы строим и капитально ремонтируем объекты социальной инфраструктуры, благоустраиваем общественные пространства, ведем строительство жилых комплексов, открываем предприятия, развиваем дорожно-транспортную сеть. При поддержке губернатора ведем масштабную модернизацию объектов ЖКХ», — отметил глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских.

В 2024 году муниципалитет стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Предстоит масштабная реконструкция проспекта Победы.

По словам заместителя главы округа Максима Жукова, проект предполагает создание комфортной пешеходной зоны, новых пространств для отдыха, игр. Центром композиции станет фонтан, символизирующий искусственный спутник Земли, оболочка для которого выполнена ступинскими металлургами. Современная пешеходная зона будет зеленой: запланирована высадка остролистных и сахарных кленов, яблонь, кустов метельчатой гортензии и сортовой сирени «Красавица Москвы».

«Римский фонтан» будет перенесен и продолжит радовать жителей и гостей города на новом месте.

Сергей Мужальских напомнил общественникам о подвиге ступинской медсестры, участницы спецоперации Людмилы Болилой, получившей из рук президента Владимира Путина «Золотую Звезду» Героя России.

«Подвиг ступинчанки должен стать жизненным ориентиром для юного поколения ступинцев», — сказал глава округа.

Участники встречи обсудили утверждение кодекса этики члена Общественной палаты.

Сергей Мужальских вручил удостоверения, а также обсудил инициативы общественников по созданию новых парковочных пространств, продления веломаршрута и другие.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.